Actualizada 04/04/2021 a las 06:00

Me pregunto hasta cuándo seguiré nadando entre la leche derramada. Lo sé. Exagero. No es exactamente nadar, nadar. Pero sí fregar, a diario, el líquido blanco más o menos desnatado que se extiende por el hule de la cocina y que chorrea por esa superficie hasta las sillas de plástico. O, peor aún, hasta las baldosas del suelo. Los años pasan pero hay realidades que no cambian y yo sigo haciendo largos. Más, si encadenas un hijo con otro y siempre tienes un chiquitín al que llevar a los columpios.