Actualizada 04/04/2021 a las 06:00

No sé usted, pero percibo a mi alrededor un hartazgo que va de la política a la pandemia, y vuelta a empezar. A los más perspicaces no se les escapa que una y otra tienen vasos comunicantes, que una mascarilla, además de una medida profiláctica, ha acabado siendo un símbolo y, acaso, un aliado político. Yo no lo descarto, pero por la cuenta que me trae no me quito el tapabocas. Por fortuna, esta columna no lleva mascarilla, así que por ella respiro lo que a veces me gustaría gritar en la calle.