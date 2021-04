Actualizada 02/04/2021 a las 06:00

Hay que ver la fe que le tienen los políticos a las campañas institucionales. Como si la gente devorara los mensajes porque llevan el cuño del Gobierno foral. La comisión de Salud del Parlamento insta al propio Departamento a realizar campañas institucionales para combatir “la fatiga pandémica” derivada del coronavirus. Traducido, que el personal, después de un año de crisis, está hasta el gorro. Y eso lo quieren solucionar con una serie de mensajes que recuerden la importancia de mantener las medidas y cumplir las normas. A estas alturas de la película, no hay nadie que no sepa qué debe hacer y cómo debe comportarse. Está todo dicho y requetedicho, y la mayoría cumple escrupulosamente. Y al que no, para eso están las sanciones. Por cierto, a la fatiga pandémica de la que hablan sus señorías, contribuyen, y no poco, las distintas maneras de frenar el virus que se manejan según las comunidades. Y los mensajes prometiendo vacunas para ya que luego no se cumplen... Eso sí que llega.

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO