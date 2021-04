Actualizada 01/04/2021 a las 06:00

Algo es algo. El Gobierno de Navarra ha entendido que el virus no se toma descanso en Semana Santa. Y la consejera de Salud ha afirmado que se va a vacunar todos los días, incluidos los festivos. Faltaría. Está la cosa en la Comunidad como para andar dejando para mañana lo que se pueda hacer hoy. Navarra registraba el martes la jornada con más ingresos hospitalarios en un solo día desde final de enero, y la incidencia del virus dobla la media nacional. Con estas cifras, urge que la vacunación no pare ni un solo día, y que se pueda poner la inyección a cuantas más personas mejor. Porque han pasado tres meses desde que se inició la campaña, y, de momento, son algo más de 37.500 las personas que han completado la vacunación con las dos dosis. El ritmo es lento; no, lo siguiente, y las cifras de inmunización de las que se habla para el verano suenan a una quimera. Con este panorama, cualquier otra cosa que no sea aprovechar el máximo de los días suena a chiste.

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO