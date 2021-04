Actualizada 01/04/2021 a las 06:00

Vender una remodelación de Gobierno diciendo que España es el único país del orbe que tiene cuatro mujeres como vicepresidentas es algo que solamente Pedro Sánchez podría hacer. Independientemente de que la escenografía, rodeado de las cuatro ‘vices’ para la foto de familia, denota muchas cosas, el argumentario para el ‘cuaderno de venta’ del Ejecutivo me resulta demasiado simple, como para párvulos: no me cabe duda no solo de que España es el único país del mundo con cuatro mujeres vicepresiden

