Actualizada 23/03/2021 a las 06:00

Pues no. No tienen ninguna autoridad moral. Ni Bakartxo Ruiz ni Bildu. Llamar hipócritas a otros partidos y criticar el “espectáculo” de transfuguismo, después de arrebatar la alcaldía de Estella a Navarra Suma gracias a dos tránsfugas, es una desvergüenza. Y tener muy poco respeto por la capacidad intelectual de los ciudadanos. Los tránsfugas son tránsfugas en Murcia, en Estella y en la Conchinchina, aunque para la nacionalista Uxue Barkos son “situaciones no comparables”. Por eso, reincidir en que Geroa Bai “asume el pacto antitrasfuguismo” -año uno después de Estella-, es tomar a la gente por mentecata. Ídem de ídem el parlamentario del PP José Suárez, cuando afirma que su partido está a favor del pacto antitransfuguismo. ¿Y Murcia? Y el PSOE que no se crea libre de pecado, porque en Castilla y León ha estado alimentando el transfuguismo en Ciudadanos hasta el último minuto, para beneficio propio, igual que Bildu, Geroa Bai y PP.