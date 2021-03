Actualizada 19/03/2021 a las 06:00

La tontería de la moción de censura en Murcia, con el intento de Ciudadanos de asaltar el cielo, está provocando una desbandada como no se conoce otra. Un sálvese quien pueda. Haciendo del transfuguismo un hábito para seguir cobrando del erario público, aún traicionando al partido que los llevó a las instituciones. Es el caso de la senadora navarra Ruth Goñi, sin feeling con Inés Arrimadas y menos aún con Carlos Pérez-Nievas. Lo de irse de verdad, dejando el partido y el acta parlamentaria, no logran interiorizarlo. Siempre está la excusa de que ha sido el partido el que se ha alejado de los principios ideológicos... Lo hacen todos los tránsfugas de todas las formaciones políticas. No es exclusivo de la formación naranja. Los tránsfugas nunca se ven como traidores. Así que el pacto antitransfuguismo, que todos juran cumplir, es papel mojado. Y sí, Ciudadanos tiene un problema: va camino de tener más tránsfugas que leales a la causa.

