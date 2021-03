Actualizada 12/03/2021 a las 23:18

El espectáculo que Ciudadanos y PP están protagonizando, con el PSOE en el papel de incitador de la gresca, no tiene parangón. Pero, ojo, que las previsiones iniciales se van torciendo conforme pasan las horas, y lo que empezó como una operación para descabalgar al PP en Murcia, puede acabar con la defunción y el entierro de Cs en toda España. ¿Y en Navarra? Se verá cómo evoluciona el tsunami y sus réplicas. Pero PP y Ciudadanos saben que fuera del paraguas que les cobija, llueve mucho. Y que las aventuras en solitario se pagan muy caras. ¿Suman o restan en Navarra Suma? Esta pregunta la van a tener que responder antes de reeditar la fórmula electoral que en 2019 fue exitosa en votos, a pesar de no alcanzar el Gobierno foral. Inés Arrimadas se ha pegado un tiro en el pie, pero Carlos Pérez Nievas no parece estar dispuesto a imitar a su jefa. Cataluña fue un varapalo; Murcia va para desastre; y en Madrid se aventura un suicidio político.