El rey solo

Actualizada 07/03/2021 a las 06:00

El Rey no está desnudo; está solo. Se diría que a las dos meninas que tiene por hermanas les paga alguna república bananera que sólo quiere el bien de España por aquel “¿Por qué no te callas?”, que su padre le espetó a Chávez para salvar la poca dignidad que le quedaba a Zapatero. Mucho me temo que aquella intervención, tan aplaudida y jaleada, fue su canto del cisne. Luego llegaron los safaris, más accidentes pélvicos y la pasta de ganso que ha aflorado ahora, para regocijo de toda la izquierda