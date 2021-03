Injusticia con Anfas

Actualizada 06/03/2021 a las 06:00

Ya no podemos más”. Es el grito de auxilio de los directivos de Anfas ante un Parlamento que acoge a todo el mundo con tan buenas palabras como escasa respuesta. Anfas hace lo que le corresponde a la Administración foral: atender a 1.318 personas con discapacidad, en siete sedes. Y dan todo lo mejor de sí mismos 511 voluntarios. Su financiación tendría que ser prioritaria. Es lamentable que tengan que acudir al Parlamento a mendigar unos miles de euros porque se asfixian. Y en lugar de gestionar mejor el cuantioso presupuesto de Navarra, los políticos se excusan en la “complejidad” del asunto o en el “problema estructural” que se arrastra. No les ha costado tanto subirse los sueldos en un año de crisis, recesión y desempleo. Y, desde luego, no se necesita una reforma fiscal (aumento de impuestos), como reclaman EH Bildu e Izquierda-Ezkerra, sino eliminar subvenciones inútiles y revertir el dinero de los navarros en quienes más lo necesitan.

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO