Actualizada 05/03/2021 a las 06:00

Si me paro a pensar cinco minutos en el sufrimiento animal, me hago vegana. Y si me paro diez a pensar en la institución monárquica, me hago republicana. O no, yo qué sé, que siempre me han podido la charcutería fina y las joyas de pasar. Débil que es una. Pero cada vez cuesta más no darle vueltas al tema. Sobre todo, cuando tienes en casa a un adolescente preguntón. “¿No sería mejor que pudiéramos elegir al jefe del Estado?”, me suelta desde esa adolescencia que todo lo cuestiona, que todo l

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO