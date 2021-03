Actualizada 04/03/2021 a las 06:00

Ya no pueden engañar a nadie. Cuando los grupos parlamentarios anuncian que quieren reforzar las medidas contra el transfuguismo, no les creen ni los ujieres de la Cámara foral. Por qué van querer reforzar algo que la experiencia nos dice lo contrario, que se saltan el Pacto Antitransfuguismo una y otra vez, ya sea en el propio Parlamento o en las corporaciones municipales. Con qué credibilidad van a proponer medidas contra el transfuguismo EH Bildu o Geroa Bai, si hace apenas unos meses utilizaron a dos tránsfugas en el Ayuntamiento de Estella para dar un golpe de mano y hacerse con la alcaldía de la ciudad. Y, para más inri, con el compromiso de que acabe como alcalde la legislatura uno de los tránsfugas. Una manera como otra de corrupción política. No hace falta reforzar ninguna medida, sólo cumplir con el Pacto Antitransfuguismo en todas las esferas institucionales. Y menos fariseísmo en los comportamientos de algunos partidos, que predican dignidad y la pervierten cada vez que pueden.

