Actualizada 03/03/2021 a las 06:00

Ahora que se han puesto a revisar el Reglamento del Parlamento foral, tienen la oportunidad de definir qué son los “plenos de control” al gobierno. Porque la mayoría de ellos son propaganda gubernamental. Y como al menos tres grupos parlamentarios tienen consejeros en este gabinete, sus preguntas carecen de cualquier motivación crítica y rebosan autoadulación. Cuando un consejero quiere dar una información útil e interesante, tiene otros formatos que no se llaman de control al gobierno. No les es suficiente toda la maquinaria propagandista que va detrás del Ejecutivo, que también utilizan los plenos de control para su apostolado. Lo reconoce uno de los principales protagonistas en esta tarea, el socialista Ramón Alzórriz: hay preguntas que sirven para ensalzar el trabajo del Gobierno, admite. Pues a confesión de parte, relevo de pruebas. O respetan el espíritu de estos plenos o le cambian el nombre: quedaría bien “plenos de autobombo”. Uno cada quince días. Para no aburrir.

