Actualizada 02/03/2021 a las 06:00

Son la excepción que confirma una regla macabra. La misma postura que viene manteniendo EH Bildu respecto al terrorismo etarra, y de la que no se mueve un ápice. No les busquen por ahí, que no les van a encontrar. El grupo abertzale fue el único con representación en el Ayuntamiento de Pamplona y el Parlamento foral que no acudió al acto con el que el Consistorio pretende visibilizar, colocando distintas placas, los lugares en los que la banda terrorista ETA asesinó a sus víctimas en Pamplona. Ese es el verdadero presente de EH Bildu. Y no otro. Ese que desde hace unos meses hay quienes, por aritmética política, en Navarra y en Madrid, pretenden blanquear y abrillantar sin que ellos den un paso al frente. Los gestos de los abertzales suponen un insulto continuado a las víctimas del terrorismo y sus familias. No sólo siguen sin condenar la violencia etarra, sino que se dedican a homenajear a sus protagonistas. Son especialistas en echar sal en la herida. Deplorable.

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO