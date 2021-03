Ciudadano de a pie

Actualizada 01/03/2021 a las 06:00

Para los que somos ciudadanos de a pie, prácticamente analfabetos en cuestiones jurídicas y desconocedores de pactos ocultos y estrategias políticas, la realidad social y política no deja de traernos sorpresas incomprensibles desde nuestro humilde punto de vista. La última, que ya es la gota que colma el vaso, es que un parlamentario que además no es del montón sino portavoz de uno de los partidos que forman el gobierno, apoye desde twitter a los jóvenes que como forma de protesta provocan in

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO