Illa triunfa, pero gana el independentismo

Actualizada 15/02/2021 a las 06:00

El gran triunfo del PSC de Illa en las elecciones de ayer en Cataluña no puede ocultar la ventaja de los partidos independentistas para formar gobierno. El casi triple empate en escaños entre los socialistas, los republicanos de ERC y el partido de Puigdemont, Junts, junto a los vetos anunciados en campaña por parte de los grupos secesionistas al PSC, hace que la primera opción para gobernar Cataluña en los próximos años sea la conformada por el bloque independentista. La jornada electoral transcurrió, tal y como se esperaba, con cierta normalidad, pero con una muy baja participación, fundamentalmente por la situación de pandemia que vive el país. Casi la mitad de los votantes decidió quedarse en casa, circunstancia que los analistas consideran que afectó en mayor media a los partidos constitucionalistas, menos movilizados que los votantes de los grupos más radicales. Junto al triunfo del socialista y exministro Illa, y la enconada pugna entre ERC y Junts por ser la primera fuerza nacionalista, que otorgaría el liderazgo en un hipotético gobierno, cabe destacar la entrada al Parlamento catalán de Vox con 11 representantes, más que la suma de Ciudadanos y del PP. Junto a ello, la debacle sufrida por el partido de Arrimadas no tiene precedentes, al pasar de ser la primera fuerza en las anteriores elecciones, con 36 escaños, a 6. Una pérdida de 30 representantes, muchos de los cuales han ido a engrosar las filas del PSC y de Vox. Y el PP, un partido de ámbito nacional que sigue a la baja y con una corta representación en una comunidad fundamental para poder alcanzar el Gobierno de España. A partir de ahora toca negociar y pactar. Ni ERC ni Junts van a abandonar sus objetivos de referéndum, autodeterminación y amnistía, tal y como señaló en su primera intervención Pere Aragonés, y por tanto, se presenta una legislatura que no augura un cambio en la política de enfrentamiento y ruptura al que nos tienen acostumbrados los partidos secesionistas. E Illa, a pesar de manifestar su disposición a presentarse a la investidura, sabe la dificultad de lograr los apoyos necesarios.

¿Te interesa la opinión? Ahora puedes recibir nuestros boletines. Por un lado, las mejores firmas de Diario de Navarra y, por otro, el análisis de la semana de la mano de Luis Sanz y Yulen Garmendia. QUIERO RECIBIRLO