Desescalar sin prisa para no dar pasos atrás

La reducción paulatina de los contagios, de las hospitalizaciones y de los ingresos en UCI en el conjunto del país contrasta con la irreversible estadística de las personas que fallecen de covid-19. Ni siquiera el mayor ritmo de la vacunación y la disponibilidad de productos diversos que multiplicarán la capacidad de inmunización pueden hacernos olvidar la irreversibilidad de los fallecimientos. En Navarra, en la última jornada se comunicaron cuatro muertes más, y el total supera por mucho el millar. Es lo que, en última instancia, nos advierte de que la covid permanecerá entre nosotros durante mucho tiempo. Y en lo inmediato nos recuerda que la vacunación acabará reduciendo la incidencia del coronavirus siempre y cuando se mantengan las medidas básicas que evitan su propagación. La mejoría en la situación general, la proximidad de la primavera, la sucesión de festivos entre Carnavales y Semana Santa, con la ‘fatiga pandémica’ de fondo, han despertado el ánimo de varias administraciones autonómicas por atenuar las medidas de restricción. No es el caso de Navarra. Este viernes, la presidenta Chivite señalaba que la desescalada en la Comunidad foral “será muy, muy lenta” y recordó que el objetivo es seguir bajando la incidencia acumulada, motivo por el que se han prorrogado 15 días las medidas. Mientras, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno se conforman con ofrecer algunas indicaciones y realizar insistentes anuncios sobre la vacunación, junto a las advertencias de Fernando Simón sobre los riesgos de la desescalada. Nadie se atreve a lanzar el lema de “salvar la Semana Santa”, tras los malos resultados del verano y de la Navidad. Pero se corre el peligro de que, dentro de las atribuciones del estado de alarma, los gobiernos autonómicos vuelvan a apurar el paso dejándose llevar por una suerte de ley de la gravedad, emulándose mutuamente o tratando de diferenciarse por relajación. Las recomendaciones de prudencia en la desescalada, los avisos ante una posible precipitación, incluso la descripción de una hipotética cuarta ola no serán suficientes si no van acompañadas de medidas de contención respecto a la vida social y a la movilidad territorial.

