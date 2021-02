Contra las imposiciones

Actualizada 13/02/2021 a las 06:00

Las modificaciones planteadas en las escuelas infantiles de Pamplona por NA+ y PSN no han sentado nada bien a Asiron y su grupo (Bildu). Ya saben, a quienes los tribunales de justicia les dijeron que los cambios lingüísticos impuestos durante su mandato habían sido ilegales. Con su afán de imponer el euskera echaron a las familias y a sus hijos de las escuelas infantiles Donibane y Printzearen Harresi. Han sido tantos los intentos de imponer a la mayoría de los pamploneses sus criterios ideológicos, que han tenido que ser los tribunales los que pusieran freno a tanto sectarismo. Y ahora, Asiron y Bildu acusan a NA+ y PSN de imponer, de atropellar y de euskarofobia. Término comodín que utilizan para ocultar su propio partidismo. No se atropella el aprendizaje del euskera. Se mantiene y se complementa con el inglés. Una convivencia mixta de idiomas que al abertzalismo no le gusta. Prefieren centros exclusivos y estancos.

