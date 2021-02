Actualizada 08/02/2021 a las 06:00

La tercera ola del coronavirus está teniendo efectos comparables a la primera, cuando los ciudadanos sentían el miedo por un insoportable número creciente de víctimas mortales cada día. Desde el pasado 18 de enero, España ha superado todos los días los 400 fallecimientos y desde el inicio de la pandemia más de 61.000 personas han fallecido con prueba positiva, aunque la cifra se sitúa en torno a los 90.000, según los informes del Instituto Nacional de Estadística. En Navarra, la cifra de muertes supera ya por bastante el millar, aunque los datos de nuevos contagios y positividad parecen ir marcando un leve descenso. El saldo de fallecidos es estremecedor, aunque la reiteración diaria de cifras tan abultadas haya generado una cierta permeabilidad en una sociedad en la que cuando está apunto de cumplirse un año desde el inicio de la crisis sanitaria el cansancio empieza hacerse notar. Según expertos y representantes de cuerpos policiales en la Comunidad foral, las sensaciones más predominantes tienen que ver con la ansiedad, la tristeza, el vacío o la amargura. Las necesarias restricciones para contener la pandemia que marcan la vida diaria de los ciudadanos desde hace meses se tornan más pesadas con el tiempo. Pero la realidad de la situación y la crueldad de las cifras obliga a no desfallecer. No respetar los confinamientos o limitaciones a la movilidad, la no utilización correcta de las mascarillas, las aglomeraciones imprudentes o las reuniones descontroladas no son imprudencias sin importancia. Saltarse las normas puede llevar consigo la propagación de la pandemia y la posibilidad real de que más gente fallezca. Esa es sin duda la consecuencia más grave. Pero no hay que olvidar que cuanto más tarde en reducirse la incidencia sanitaria más tardía será también la recuperación económica. El comportamiento de la gran mayoría sigue siendo ejemplar y así debe continuar mientras no se consiga una vacunación masiva, que pese a las previsiones que el Gobierno se empeña en mantener en un 70% de vacunados para el verano, a día de hoy, se antoja muy lejana.