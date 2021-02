Madrid y trapiello

Actualizada 07/02/2021 a las 06:00

Como la mitad de los habitantes de Madrid, me fui allí a ampliar mi formación y buscar trabajo. No me resultó difícil adaptarme. Pronto advertí que toda la dificultad, si la había, estribaba en elegir entre el Atlético de Madrid o el Real Madrid, aunque no es raro encontrar culés, sobre todo entre los mesoamericanos, y rebeldes de la causa del Rayo Vallecano. Nadie me preguntó de dónde venía, si era gato o perro. Era el año 1989, y lo primero que sentí fue alivio. El peso de la identidad, defend