Actualizada 04/02/2021 a las 06:00

Lo dice la consejera de Salud. No es un bulo que corre por la calle sin fundamento. El modelo actual de atención primaria es “ineficiente” y “no garantiza la equidad en la atención”. Santos Induráin no puede ser más clara y rotunda. Sólo le queda arreglarlo. Los médicos están cansados de diagnosticar por teléfono y los pacientes, hartos de contar sus problemas de salud a un administrativo y no ver la cara de su médico de cabecera. ¿No habíamos quedado en que la atención primaria debía ser cercanía, confianza, accesibilidad, presencia...? Pues vamos en sentido contrario. Eso sí, han encargado un diagnóstico en noviembre, “profundo, rápido y participado”, para luego elaborar un plan de acción que está previsto que se presente en este primer trimestre del año. Informes y más informes. No vale con reconocer que el modelo actual no funciona. Urge actuar con celeridad y resolver de una vez por todas lo que hasta la consejera ve “ineficiente”. Basta ya de marear la perdiz.