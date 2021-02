Actualizada 03/02/2021 a las 06:00

Dos años después quieren cambiar la ley que ellos mismos aprobaron en favor de la transparencia y la ejemplaridad, después de cobrarse una víctima inesperada: el consejero Manu Ayerdi. Las excusas para modificar ahora la norma son de risa: que si había “una alarma social grande”, que se les “pasó por alto”, que la apoyaron “por disciplina de voto”, “que hay de preservar la presunción de inocencia”... Ahora se dan cuenta. Pero no echen las campanas al vuelo, porque cuando el investigado por un presunto delito de corrupción no sea de su cuerda, volverán a lapidarlo en la escena pública. No hace tanto, lo hicieron con la que era presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, y su consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, a raíz de unas acusaciones de la directora de la Hacienda Tributaria. Desembocó en una campaña política orquestada desde los grupos de la oposición, curiosamente, con Manu Ayerdi como uno de los arietes principales. Y sin mediar denuncia ante los tribunales.