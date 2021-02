Actualizada 02/02/2021 a las 06:00

En el PNV están que trinan por el caso de Manu Ayerdi. No saben dónde apuntar y encienden el ventilador. Y encima se hacen los ofendidos. Según su presidente, Andoni Ortuzar, es “la mezquindad política de UPN” la que se lleva por delante al ya ex consejero Manu Ayerdi. Hace falta tener cuajo y poca memoria. Puestos a hacerse la víctima, el Partido Nacionalista Vasco se lleva la palma. No respetan ni los pasos del Tribunal Supremo ni las leyes aprobadas en el Parlamento de Navarra. Pero por más que traten de retorcer la realidad, con Ortuzar a la cabeza, los hechos son rotundos. Tomen nota. La dimisión de Ayerdi se debe al artículo 68 de la Ley del Gobierno de Navarra, un cambio que impulsaron Geroa Bai, con el PNV dentro, Podemos, Bildu e I-E pensando en hostigar a otras siglas. Es lo que tiene legislar desde las tripas y promoviendo las cazas de brujas en cabeza ajena. Son los principales responsables, y ahora patalean porque les ha vuelto en contra. Nada nuevo. Toca apechugar.