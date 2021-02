Actualizada 01/02/2021 a las 06:00

El médico te dice que harías bien en reducir la sal en las comidas para controlarte la tensión y también harías bien en andar aunque sea media hora porque el dato de la analítica sobre el colesterol no le gusta ni un pelo. La profesora les aconseja a sus alumnos que harían bien en estudiar día a día ya que, cuando se deja toda la materia para las últimas horas antes del examen, se producen los naufragios. El amigo te plantea que harías bien en no beberte otra cerveza porque donde han entrado siete quizás no quepan ocho y no es cuestión de que le obsequies una vomitona en su coche. Harías bien en calentar antes de hacer deporte, si no quieres sufrir una lesión. Harías bien en coger paraguas, aquellas nubes a lo lejos huelen a tormenta. La jefa del Gobierno foral, María Chivite, ha manifestado que “haría bien EH Bildu en rechazar con claridad el terrorismo de ETA”. Y te imaginas angustiados a Adolfo Araiz, Bakartxo Ruiz o, por mirar directamente a la cima de la coalición, Arnaldo Otegi. Con sudoración fría. Paralizados entre la espada y la pared por un nivel de exigencia al que únicamente le resta ¿eh, pillines? Un mecachis hubiera sonado ya durísimo, el acabose.

Aparcada la ironía, esto es lo que hay. Una presidenta que cuando no presidía sí exigía a la izquierda abertzale la obligación de condenar la barbarie etarra -condenar, no la cesión dialéctica de rechazar- y ahora no camina más allá de la sugerencia. La explicación radica en que cómo va a afear Chivite a la sigla que le ha posibilitado presidir gracias a su abstención y con la que pacta presupuestos y medidas fiscales. El socio externo del PSN, Geroa Bai y Podemos, un tripartito cuatripartito de facto. El aliado decisivo porque es el propiciador de las mayorías. “Hay que seguir ayudando a la normalización política de EH Bildu”, afirmó hace un año el diputado navarro Santos Cerdán, secretario de Coordinación Territorial del PSOE y a quien se le responsabiliza del borrado de la línea roja pactista para que Chivite haya terminado en el gran sillón. Cerdán concedía a Bildu estar “dando pasos”.

-¿Bildu ha hecho ya todo su recorrido ético?

-Absolutamente.

-¿Reconocerá Bildu el daño injusto causado por ETA?

-El daño causado por ETA está reconocido.

-¿Y su carácter injusto?

-Los términos justo o injusto... Aquí cada uno tendrá su relato que hacer.

Lo anterior es un extracto de una entrevista reciente de El Correo a Maddalen Iriarte, portavoz de Bildu en el Parlamento vasco. La consideración de qué fueron cerca de novecientos asesinatos y los ingentes secuestros, extorsiones y amenazas, dejada al criterio del “relato” de cada cual como se confía a la apetencia del personal elegir en el menú entre carne o pescado. Ánimo, resulta fácil: in-jus-to. Amenazar fue injusto. Extorsionar fue injusto. Secuestrar fue injusto. Asesinar fue injusto. Nada debió haberse hecho. Algo tan obvio todavía escapa a la dicción clara de la izquierda abertzale, incluso a la de bocas nuevas de los últimos tiempos como la de Iriarte. Savia nueva con la misma ideología de fecha de caducidad vencida. Pero Bildu se siente cómoda, ya que le hacen el trabajo. No da pasos, se los atribuye inventados el socialismo por conveniencia propia. De no necesitar sus votos, seguiría considerando a la Batasuna actual como la Lucifer de siempre. Como los necesita, no llega más que a susurrarle que haría bien en guardar el tridente. No vaya a pinchar a alguien.