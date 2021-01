Joe Biden, un presidente de todos

Actualizada 21/01/2021 a las 06:00

La toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos deja atrás la era Trump e inaugura una etapa de mayor concordia y solidaridad, de mayor sujeción a los principios constitucionales de aquel país, de mayor respeto hacia las instituciones y de una franca apertura a mostrarse atento a las necesidades del resto del mundo. El propio Biden señaló este miércoles qué es lo que pretende desterrar del presente y para el futuro de EE UU: el supremacismo blanco, el negacionismo, la mentira y el miedo. La ceremonia desarrollada ante el Capitolio, con las calles de Washington vaciadas por las medidas de seguridad, reveló lo que el nuevo presidente advirtió: “Las fuerzas que nos dividen son profundas y son reales”. De ahí que en su llamada a la unidad mostrara la verdadera llave de un ejercicio inclusivo de las libertades: “El desacuerdo no debe llevar a la desunión”. El nuevo inquilino de la Casa Blanca subrayó que “la democracia es frágil”, pero también que “ha vencido”. Biden necesitará cuatro años y más para convertirse de verdad en presidente de todos, como se comprometió a ser, restableciendo la sintonía que las instituciones fueron perdiendo durante décadas respecto a millones de estadounidenses descontentos, propicios para la manipulación populista. Una tarea que no podrá emprender sin el concurso del Partido Republicano. Y sin que el trumpismo acabe siendo residual en la vida pública de Estados Unidos. La ausencia de incidentes en la jornada de ayer es un buen punto de partida para la recuperación de la normalidad democrática y para dar cauce a los primeros diecisiete decretos con los que Biden inaugurará su presidencia. El nuevo presidente declaró disponerse a hacer frente a la pandemia, a asegurar que haya sanidad para todos y a reconstruir la clase media, e insistió en la justicia social como aspiración que rija su mandato. Biden se dirigió a un mundo que fue conminado a desconectarse de Estados Unidos por Donald Trump prometiendo que reparará las alianzas tradicionales. No en balde, sabe que solo podrá ser presidente de todos los estadounidenses si es capaz de representar, a través del diálogo con los gobernantes del resto del mundo, el papel de líder global.