Nuevas restricciones en la hostelería y ayudas pendientes

Actualizada 19/01/2021 a las 18:59

La incidencia de la pandemia ha llevado al Gobierno de Navarra a adoptar, por sorpresa esta misma tarde, nuevas medidas para tratar de frenar los contagios por covid. Los positivos han ascendido en la última jornada hasta los 239, y se registró un nuevo fallecimiento. Hace bien el Ejecutivo en tomar medidas antes de que los datos se desboquen por completo. El foco de las restricciones del Gobierno se vuelve a centrar en la hostelería, que ve cómo desde el próximo sábado y durante 15 días, se decreta de nuevo el cierre del interior de los establecimientos. La hostelería no es la responsable de esta pandemia, pero es la que está pagando directamente y con mayor gravedad la incidencia de la crisis sanitaria y los comportamientos no siempre responsables de algunos ciudadanos. La consejera Santos Induráin insistía en la rueda de prensa en que “han sido nodos de transmisión. No son los culpables”. Pero la realidad es que, el sector está pagando la factura de la covid, las medidas tomadas para luchar contra la pandemia han hecho que en un año el sector haya pasado de dar trabajo a 18.300 navarros a contar con 15.400. Se han quedado ya por el camino la friolera 2.900 puestos de trabajo. Un 16% del total.

Es necesario que con la misma concreción con la que el Ejecutivo, por razones epidemiológicas y sanitarias, actúa y establece restricciones que afectan fundamentalmente al sector, concrete las ayudas de manera urgente que les permitan sobrevivir y reducir la sangría de pérdidas de puestos de trabajo. La consejera Elma Sáiz anunció ayer un nuevo paquete de medidas de diez millones de euros, pero que se detallará en febrero. ¡Allá queda febrero! Se conocen las medidas, pero se siguen sin concretas las ayudas. La consejera de Salud manifestaba su esperanza de que en dos o tres semanas se pueda doblegar la curva y levantar las medidas. Sin duda, será la mejor noticia, desde el punto de vista sanitario y económico.