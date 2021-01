Actualizada 16/01/2021 a las 06:00

E L incremento de contagios durante esta más que anunciada tercera ola (40.197 anteayer, con 235 personas fallecidas y 575 de incidencia acumulada) y la situación crítica en la que se encuentran las UCIs en distintas comunidades autónomas son razón suficiente para que el Gobierno central y los Ejecutivos territoriales resuelvan introducir nuevas medidas con urgencia. Máxime cuando ninguna administración está en condiciones de asegurar que las restricciones adoptadas tras la Navidad podrán doblegar por sí solas la curva epidémica. Gobiernos autonómicos han requerido el confinamiento domiciliario para atajar la tercera ola, en línea con el parecer de numerosos expertos. O han abogado por una solución intermedia, con el adelanto horario del toque de queda hasta las 18 o las 20 horas.

Posibilidades ante las que el Ministerio de Sanidad viene mostrando una cerrazón inexplicable, negando la pertinencia de un confinamiento siquiera localizado, y recordando ayer mismo que el decreto vigente de estado de alarma no contempla la eventualidad de que la movilidad ciudadana se suspenda antes de las 22 horas. Algo muy importante está fallando para que los casos se disparen sin que las administraciones concernidas se pongan de acuerdo en las medidas que han de aplicarse ya, porque mañana será tarde. Es cierto que las comunidades autónomas tienen la potestad de regular el horario de los establecimientos públicos y sus aforos, hasta el punto de reducir los incentivos que encuentran los ciudadanos para salir de casa al atardecer. Como está demostrado que el riesgo de contagio no se encuentra en el paseo de los convivientes, sino en los contactos que puedan establecer sin protección con no convivientes. Pero aunque sea necesario preservar tiempos y espacios de asueto para que las personas y las familias puedan disfrutar de la libertad fuera de sus hogares, el confinamiento domiciliario temporal limitado a un determinado ámbito geográfico o el adelanto horario del toque de queda bien podrían atenuar la angustia que el desconcierto de medidas distintas y cambiantes genera en el ánimo de muchos ciudadanos.