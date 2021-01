Actualizada 06/01/2021 a las 23:01

Cuando a Trump se le exigía que dijera que iba a respetar el resultado de las elecciones y que promovería una transición pacífica lo que se temía era exactamente lo que acaba de ocurrir. Las escenas de los partidarios de Trump asaltando el Capitolio de Washington mientras en su interior se celebraba una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes para certificar la victoria de Joe Biden son un recordatorio de lo frágil que es la civilización. No es que la democracia americana esté en peligro porque unos cientos de manifestantes entren en la cámara, se sienten en la presidencia, roben un atril o pongan los pies encima de la mesa de la presidenta Pelosi. Como ocurrió el 23-F en circunstancias mucho más desfavorables para el gobierno del pueblo, el intento de golpe fracasará, entre otras razones por que los asaltantes no tienen ni un liderazgo ni un objetivo claro. Pero la política estadounidense quedará marcada para siempre por este acto de rebelión, promovido y justificado por el presidente Trump. Esta noche, después de haber guardado un silencio culpable durante demasiado tiempo, el todavía presidente llamaba a sus partidarios a volver a sus casas, pero les decía que les habían robado las elecciones, lo que es falso, y que les quiere. Abonar las teorías de la conspiración puede tener consecuencias graves, como acabamos de ver. Entre demócratas y republicanos se extiende la idea de que Trump no puede ser presidente ni un minuto más y que debía ser destituido, bien mediante un juicio político, bien apelando a la enmienda 25, que permite que el gabinete le releve si considera que está incapacitado para ejercer sus funciones. Hasta el 20 de enero, fecha en la que tiene que tomar posesión Biden, todo es posible.