Actualizada 29/12/2020 a las 06:00

Diez meses después de que el coronavirus irrumpiera con toda su virulencia en Europa, este domingo comenzó en Navarra, en España y en prácticamente toda la Unión Europea la vacunación contra la covid-19 mediante el fármaco fabricado por Pfizer. Tras esta partida adelantada que ha permitido el estreno del producto, se producirán las entregas semanales, que en España serán de 350.000 dosis de media, hasta llegar a un total de 4,5 millones en doce semanas: eso permitirá inmunizar a 2,2 millones de personas en la primera etapa. Es de suponer que pronto llegarán también las demás vacunas, en particular la de la farmacéutica norteamericana Moderna, que es más sencilla de aplicar porque el transporte no requiere tan bajas temperaturas. Si se cumplen estos pronósticos, en esos tres primeros meses del año podría vacunarse a la mayor parte de las personas de riesgo, que son, además de los sanitarios, las de mayor edad y las que presenten alguna patología añadida. En Navarra se calcula que serán vacunadas cerca de 36.000 personas a lo largo del primer trimestre de 2021. Estamos en presencia de un gran hito científico, ya que la fabricación de un nuevo fármaco es habitualmente una tarea de varios años, y aquí se ha comenzado ya a aplicar una vacuna experimentada debidamente cuando no ha transcurrido ni siquiera un año desde las primeras muertes en Europa por el virus letal. Hemos de felicitarnos de que la tecnología mundial haya dado muestras de tan buena salud, ya que ello presagia un buen futuro. Con todo, hay que mantener la prudencia porque el peligro no habrá desaparecido completamente hasta que la vacunación sea global, lo que puede tardar varios años, y la inmunización de grupo en España y en Europa no se obtendrá hasta que el 60 o el 70% de las personas estén vacunadas. En consecuencia, ni pueden cesar las investigaciones para curar los efectos del virus, ni deben omitirse las actuales medidas de seguridad (mascarillas, ventilación, limpieza de manos, etc.). Es el momento, en fin, de incitar a todos a la vacunación y de planear con meticulosidad un retorno a la normalidad con el menor coste en vidas posible.