Actualizada 27/12/2020 a las 06:00

Pablo Iglesias es padre, un vicepadre que ejerce la paternidad más allá de sus atribuciones familiares. Los líderes populistas sienten que sus competencias patriarcales no se limitan a limpiar los pañales de su prole, aunque no sean proletarios; han de limpiar también el culo del pueblo, que siempre está sucio y mal orientado. Por la hucha del Rey Emérito Unidas Podemos asume el papel del niño del cuento que gritó “¡El Emperador está desnudo!” Ciertamente, no nos habíamos dado cuenta, pero es el