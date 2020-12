Actualizada 14/12/2020 a las 06:00

Me crucé con alguien y nos saludamos como siempre alzando las cejas, con los ojos, embozados por la mascarilla, pero esta vez noté que él contrajo la frente, en la que se le formaron unos pliegues sospechosos, y no supe si es que se reía de mí, por volver a cruzarse conmigo, o no le gustaba lo que estaba viendo y me censuraba por algo, quizás no le había gustado mi último artículo. La vida social enmascarada es difícil. Necesitamos el rostro del otro para comunicarnos, para modular lo que decimo