Esa “otra alma” del PSOE

Actualizada 13/12/2020 a las 06:00

El individuo no era joven. Quizá por eso era ajeno a las sutilezas a las que obliga la corrección política en cuestiones de género. Se paseaba con una pancarta en la que se leía: “Lorca superó el terremoto. Pedro, tú superarás a la lozana andaluza”. Esto de la lozana era una alusión a Susana Díaz, no exenta de matices machirulos. Otros individuos acusaban al sector crítico del PSOE de “mafiosos”, o a Felipe González de “golpista, chivato y bocazas”. Ciertamente no fue un día tranquilo aquel prim