Actualizada 12/12/2020 a las 06:00

Llevo más de un mes conviviendo con Jack, Rebecca, Kevin, Kate y Randall Pearson. Con ese matrimonio de Pensilvania y sus hijos trillizos, a los que ya considero como parte de mi familia o de mis mejores amigos y a quienes me gustaría enviar un ‘wasap’ contándoles mis problemas y alegrías. Con ellos he conocido a las perfectas amas de casa americanas de los cincuenta, que esperaban a sus maridos con los labios pintados de carmín y el asado humeante en el horno, y he recorrido los suburbios de lo