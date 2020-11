El valor del contenido

Actualizada 28/11/2020 a las 06:00

Cuando salgo a caminar siempre voy acompañada. O por mi amiga Patricia, mi madre o mi teléfono móvil. Contado así queda un poco feo, porque parece que equiparo a las personas con un dispositivo, del que a veces me siento tan dependiente. Pero ahora lo vais a entender. Digo que cuando salgo, de repente después de cenar, y no encuentro compañía humana en ese momento, recurro a la tecnológica. Me enchufo una novela en el Storytel, esa plataforma de audiolibros que me ha convertido de nuevo en colec