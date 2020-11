Las vacunas de Isabel Zendal

Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

Mi amiga Patricia lo tiene claro. En cuanto salga la vacuna del coronavirus se la pondrá. “¿Pero no te da un poco de miedo? ¿No prefieres esperar a ver qué pasa?”, le pregunté el otro día mientras caminábamos, cuesta arriba y medio ahogadas porque no dejamos de hablar ni un minuto detrás de las mascarillas, en esos paseos que nos damos por la orilla del río. “¡Qué va! Yo me la pongo y así voy a vivir más tranquila!”, respondió. Asentí con la cabeza porque ya no me quedaba ni aire para responder.