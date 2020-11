Actualizada 14/11/2020 a las 06:00

Hemos llegado a noviembre ansiosos, pero queremos aparentar calma. Estamos al borde de la histeria, pero tratamos de parecer prudentes. Tal vez por eso el anuncio de la vacuna de la farmacéutica Pfizer no ha despertado gran entusiasmo entre la afición. Fue revelador el tratamiento de la noticia en los titulares de prensa del martes, con las alzas bursátiles destacadas por delante del medicamento. Al verlos uno sacaba la conclusión de que la vacuna era una contingencia financiera, y no un hito hi