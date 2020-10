Actualizada 24/10/2020 a las 12:54

Lo peor no es tener los bares cerrados, no es prescindir de los amigos y los abrazos, no es renunciar a una cena en un restaurante, no son las cancelaciones de espectáculos ni los estadios vacíos, no es el aire triste de los patios de colegio divididos. Lo peor es esta incertidumbre en la que estamos sumidos y que nos abruma como una pesadilla de la que no sabemos cómo despertar.



Los gobiernos no nos explican por qué se toman las medidas, más allá de una consideración genérica de que hay que evitar los contactos sociales. Nadie explica cuáles son las cifras concretas que llevan a adoptar una decisión determinada, y cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir. No sabemos cómo se ha desarrollado la reflexión que ha llevado a limitar el aforo de los teatros a 100 personas, en lugar de a 150, o a 75 ni cuál es el efecto que se espera. Nadie dice algo así como “cerrar los bares reducirá los contactos sociales en este porcentaje, y, a su vez, los contagios en este otro”. Y, sobre todo, las autoridades no anuncian cuáles serán los criterios que permitirán levantar las restricciones que están enfriando poco a poco la vida en toda Europa.



Hoy está claro que el incremento gradual de las medidas contra el virus no está logrando parar su expansión en esta segunda ola. Quizá para la tercera hayamos aprendido que hay que tomar decisiones más duras cuando las cifras de contagio son menores, porque no hacen falta complejos modelos estadísticos para ver que la aceleración del número de casos es constante, y que llega un momento en que se desboca. Otra cosa es que los ciudadanos las aceptemos. Da la impresión de que las autoridades se comportan de acuerdo con aquella famosa frase de Jean-Claude Juncker, entonces primer ministro de Luxemburgo, citada en un artículo de The Economist en 2007: “Todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo salir reelegidos después de hacerlo”.



Ahora se trata de evitar el confinamiento tal y como lo vivimos en primavera, pero yo no veo nada claro que vayamos a conseguirlo. El Consejo de Ministros dictará hoy, probablemente, un estado de alarma a la carta, para que cada comunidad autónoma limite la libertad de sus ciudadanos (especialmente mediante un toque de queda), de una forma amparada por la ley. A partir de ahí, veremos cómo cada gobierno regional establece horarios diferentes para ese toque de queda, y lo veremos con estupor porque (lo han adivinado) nadie explicará por qué se elige una hora u otra para comenzarlo y terminarlo.



No solo estamos cansados, estamos desorientados. Navarra decidió tomó el lunes unas medidas que entraron en vigor el jueves, con la intención de que durasen quince días, pero tengo mis dudas de que lleguemos a Todos los Santos sin que las hayan vuelto a cambiar. El futuro no nos dura ni dos semanas y el año que viene parece el escenario donde situar una novela ambientada en un tiempo lejano. Amaral cantaba en Moriría por vos aquello de que “como Nicolas Cage en Leaving Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena”. Esta va a ser la banda sonora de la segunda ola.