Las mujeres de mi vecindario

Actualizada 24/10/2020 a las 11:30

El otro día recibí un ‘wasap’ de esos que no te dejan indiferente. Aunque, confieso, al principio, a punto estuve de borrarlo. Porque es tal el bombardeo que nos llega a diario de chistes, vídeos, artículos científicos o reflexiones personales... que, a veces, una no da abasto. Pero, como su remitente es una mujer muy culta e inteligente y siempre me envía asuntos interesantes, me detuve. Y me encontré con esta bonita historia que os voy a contar. Porque a todos nos gustan los buenos relatos, ¿o