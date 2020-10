¿Estoy otra vez en 6º de Primaria?

Actualizada 21/10/2020 a las 11:24

Por fin salió mi número de la lotería. Y eso que no había pasado mi décimo por la tripa de ninguna embarazada (¡y mira que me rodean unas cuantas!) ni por ninguna chepa (de esas tengo menos alrededor). El caso es que llevaba varios boletos para esta rifa y claro, era fácil que me tocara. El domingo por la mañana, que se prometía tan feliz debajo del edredón y con los niños jugando por la casa, amanecí con el susto en el cuerpo. Un mensaje de’wasap’ me alertaba de que la clase de mi hijo mediano,