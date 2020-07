Actualizada 24/07/2020 a las 06:00

Hace ya cincuenta años que Mafalda y yo llegamos a España, ella de la mano de Esther Tusquets, que la comenzó a publicar en Lumen, y yo de la mano de mi madre, que me parió en Cartagena. Lo que no recuerdo es cómo llegó Mafalda a mi casa, pero uno de esos volúmenes recopilatorios gordísimos sigue rulando por aquí, junto con algunos Mortadelos y unos cuantos Astérix. Todos esos cómics se los he ido legando en vida al heredero, poniéndoselos en la mesilla de noche. Pero el heredero no lee ni a Maf