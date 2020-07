La hora de los líderes

Actualizada 08/07/2020 a las 06:00

"Ya solo nos quedan 10 años para incumplir, con todas sus consecuencias, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” Juanjo Almagro. Leer esto de un tipo al que admiro y considero intelectualmente brillante, es demoledor, porque a un optimista antropológico como yo, le sitúa, lo quiera o no, ante la aplastante realidad. No me gusta en las opiniones que comparto buscar culpables exclusivos, y más en un reto en el que todos y todas estábamos y estamos concernidos, pero cierta es la máxima que