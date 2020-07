Actualizada 06/07/2020 a las 06:00

Estos últimos días se ha negociado el nuevo acuerdo foral para la enseñanza concertada que caducaba el pasado 30 de junio. Con todo lo que está cayendo, no se crean ustedes que tenemos grandes pretensiones. Además, lo hacemos tan bien que han decidido subirnos el sueldo (2+1,25%). Sin embargo, debido al estado de alarma, no se ha realizado una negociación en condiciones. No se ha convocado una mesa “a tres” (sindicatos, patronal y departamento de Educación), sólo se ha realizado con la patron