Indecisión

Actualizada 24/06/2020 a las 06:00

Mira, que no me decido. Apoyá en el quicio de la droguería, dudo entre comprar bronceador a cascoporro o aprovisionarme de papel higiénico, que ya no sé si prepararme para otro verano o para otro apocalipsis. También es verdad que, a veces, ambas cosas pueden coincidir: pasar quince días en la playa metido en un apartamento diminuto sin aire acondicionado y con toda la familia junta, revuelta y dando por saco, que donde caben dos caben quince y el perro, es el acabose, el fin del mundo y el Arma