La incoherencia del PSN con el personal sanitario

Actualizada 18/06/2020 a las 06:00

No me cansaré de denunciar mientras perdure el agravio que supone ser la única comunidad de todo el Estado cuyo Servicio de Salud no contempla una carrera profesional para todo su personal.

Después de muchos años llevando esta reivindicación a las mesas negociadoras, en febrero de 2019 el sindicato CCOO acudimos a una sesión de trabajo en el Parlamento para plantear una moción instando al Gobierno de Navarra a implantar la carrera profesional para todo el personal del Servicio Navarro