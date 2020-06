Los ingleses

Actualizada 14/06/2020 a las 06:00

La última vez que visité Inglaterra no era el país que recordaba. No hay punkis en Londres, que cantaban “Los ilegales”. Me habían cambiado el decorado. Cierto es que estaban los mismos o parecidos borrachos y camorristas apostados en los bancos, los taxis señoriales y las cabinas de teléfono. Olía a humedad, esa humedad que sólo se respira en los maravillosos parques ingleses. Así como en París no me siento extranjero, aquí era un alien entre la multitud multirracial. ¿Dónde están los londinens