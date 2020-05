31/05/2020

Un buen amigo me dice: “Escribe sobre pajaritos y deja este cenagal”. Y quizá tenga razón. Debería escribir sobre la oropéndola, ese pájaro que tanto gusta a los poetas, aunque nunca lo hayan visto. Pero debo resistirme al canto de las sirenas y atarme al poste de la actualidad, que nos ha dejado una semana llena de bronca y mala baba.



A eso lo llaman ahora “polarización”, palabra que no reconoce mi procesador de textos. Si España fuera una bóveda, estaría agrietada, con grumos de humedad, y en ella resonarían todas las palabras canallas que sus habitantes nos hemos dedicado a lo largo de la Historia, desde Atapuerca a la Carrera de San Jerónimo. Se diría que no podemos pasar más de cincuenta años sin degollarnos con gran entusiasmo, que echamos de menos lo peor de nosotros mismos.



Pero no tema, lector, no voy a encajarle un sermón. Aquí todos los pueblos tienen su moralista, como tienen un médico, un cotilla y un borracho conocido. No tengo por costumbre hacer de una columna una homilía, para eso ya está el BOE, donde se declara al país en luto oficial. Bajo ese falso luto los políticos se dedican a insultarse sin gracia: “pirómanos”, “terroristas”, “golpistas”… Menos mal que estaban en la Sala Ernest Lluch, donde se celebró la sesión de la Comisión para la Reconstrucción. Se diría que la degradación de la dialéctica lleva emparejada una ausencia notable de cordura. Al parecer, sólo los locos dicen la verdad. No lo creo. En el espectáculo siniestro de la política hay locos muy cuerdos que presentan un cuadro muy desazonante que cursa con ausencia de equilibrio, ceguera parcial o completa e incapacidad para ocuparse de lo ajeno.



La tensión verbal vivida estos días no debería invitarnos a enrolarnos en el cuerpo de los bomberos pirómanos de uno u otro signo, más bien al contrario. Estaría muy bien dar a la clase política una lección de mesura, aunque sólo fuera por los muertos: los causados por la pandemia y los que podría causar este cenagal.

