26/03/2020 a las 06:00

Reconozco que los ciudadanos estamos muy preocupados, porque nuestra salud es lo más importante para todos. Sin embargo, si les preguntamos si la gestión de esta crisis sanitaria ha sido todo lo que debería ser de ejemplar y acertada, para la mayoría no ha sido así. Si para algo debe estar preparado un país es para amenazas de este u otro tipo, pero en mi opinión no lo estaba. Hemos recibido desde el principio y pese a la preocupación de los ciudadanos, mensajes algo contradictorios. Por una parte se decía que esta pandemia, sin siquiera conocer aun al enemigo, era casi como una gripe y que no pasaba nada. Incluso se nos animaba públicamente a acudir a manifestaciones y otros eventos, escondiendo la cabeza como el avestruz o mirando para otro lado y una semana más tarde estamos todos confinados y atemorizados.



Algunos políticos destacados ya están contaminados, pero no cumplen las reglas de aislamiento dictadas por ellos mismos, lo que resulta lamentable. Las medidas de contención, que deberían haberse tomado antes, han sido ineficaces y deberíamos haber mirado a otros países cercanos para alertarnos y tomarlas antes. No somos diferentes y nos avisaron, incluida la Unión Europea, que aconsejó no manifestarse, pero aquí somos especiales, quizás hasta el virus lo consideran especial como dijo una responsable de sanidad de alguna comunidad que se piensa diferenciada. Fallada la medida de contención ahora solo queda esperar que el impacto sea el menor posible para la población, aunque lamentablemente parece que el virus se quedará con nosotros al menos una temporada.



No es baladí que incluso desde fuera de nuestras fronteras se acuse a nuestro país de una respuesta vacilante y tardía. En estas crisis, como en otras, cada minuto cuenta y se anuncia ya que tendremos una de las tasas de contagio más rápidas del mundo. El virus no entiende de política pero si de líderes que sepan estar a la altura de las crisis que nos acechan. Esperemos que aun estemos a tiempo, aunque vayamos ya tarde. Los ciudadanos estoy seguro que vamos a dar la talla y cumpliremos lo reglamentado, pero los políticos la deberían haber dado antes, gestionando la crisis como es debido. Si para algo están es para proteger el país y la salud de sus ciudadanos y la diferencia entre una buena y una mala gestión se puede pagar caro, si no lo hemos hecho ya.



Los responsables de Salud de la OMS avisan también de la debacle socioeconómica en un país, ya de por sí, con elevada tasa de paro, que ahora debe soportar más destrucción de empleo, graves pérdidas económicas, cese del turismo y otras consecuencias que tardaremos en recuperar. Espero que se reflexione sobre la importancia de una buena gestión porque aquí no pasa nada hasta que pasa y entonces se demuestra la valía. Veremos lo que nos viene pero sorprende que las medidas se tomen después que en otros países cercanos, que incluso tenían menos casos, cuando lo hicieron y los discursos institucionales vayan también por detrás. Espero que todo esto nos afecte lo menos posible y recapaciten sobre la importancia de estar preparados para contingencias como estas donde la capacidad de respuesta es esencial, para lo que hay que destinar recursos. Ahora se acuerdan de los investigadores, por ejemplo. Creo que ha llegado el momento de unir fuerzas, por encima de intereses políticos partidistas, e ir todo el país a una para mitigar y erradicar esta pandemia. Una vez que haya pasado esta situación habrá que aprender de lo sucedido y analizarlo despacio. Veremos.



Ricardo López Pérez. Exvicepresidente de la Junta de Aguas de Tudela