Primero el poder, luego la salud

24/03/2020 a las 06:00

Después de lo sucedido en el Ayto. de Huarte con el PSOE, y después de todas las trolas que los socialistas nos han contado al respecto, los ciudadanos no estamos cómo para creernos la versión del PSOE sobre lo ocurrido con sus concejales en Estella. Otro culebrón protagonizado por socialistas provocando que otro ayuntamiento caiga en manos de Bildu. Mucha casualidad. Alzórriz, Secretario de Organización del PSN-PSOE, ha “lloriqueado” de micrófono en micrófono lamentándose de la traición de los militantes socialistas diciendo que han mentido al partido, y bla, bla, bla. ¡Farsantes! Si toda esa indignación fuera cierta, el PSOE exigiría a su socio, Geroa Bai, y a la exquisita Barkos que tanto sabe de ética y estética, que su concejal en Estella no votara a favor de la moción de censura en cumplimiento del “pacto antitransfuguismo” al que tantas veces han apelado cuando actitudes de otros tránsfugas les perjudicaban a ellos. Demasiado pedir. Caraduras de la misma moneda.

Si hace diez meses oíamos a Chivite, cuando estaba en la oposición, acusar a Barkos de “gobernar con quien no condena el terrorismo”, y diez meses después, ya en el poder, los que no condenan el terrorismo han pasado a ser útiles para Chivite; en el mismo plano podemos situar al tránsfuga socialista de Estella, aprendiz de Chivite, que también hace diez meses, y cuando sólo era cabeza de lista por el PSOE al Ayto. de Estella, decía que él no iba a formar gobierno “con el que lo que ha hecho hasta ahora es nada” (sic), refiriéndose a Bildu y al mismo alcalde que Estella ha tenido los últimos cuatro años, Koldo Leoz, y al que ahora va a apoyar. Alcalde que fue acusado de quitar una multa a otro edil de Bildu y al que el tránsfuga socialista no hace ni tres meses estudiaba presentar una querella criminal para denunciarle por su mala gestión municipal en los últimos cuatro años. “Allá donde fueres, haz lo que vieres”, han debido pensar los dos tránsfugas socialistas de Estella. Si Chivite ha podido decir en diez meses una cosa y la contraria con respecto a Bildu, sus pupilos también. Marca PSOE.

Y si todo lo anterior no fuera suficiente, hoy martes tendrá lugar en Estella el Pleno de la moción de censura que pondrá la alcaldía en manos de Bildu. Mientras el “estado de alarma” ha obligado a cerrar las oficinas presenciales de la mayoría de organismos de la administración, se han reducido los servicios de transportes, está suspendida la actividad escolar, se ha decretado el cierre para todo comercio que no esté relacionado con alimentación y sanidad, cerrados los centros de día para mayores y discapacitados..., en resumen, mientras todas las autoridades sanitarias nos están rogando que nos quedemos en casa salvo fuerza mayor; mientras el vicepresidente Remírez insiste en que hay que “reducir al mínimo posible la movilidad”; y mientras Bildu, a través del sindicato LAB, ha estado exigiendo la paralización inmediata de toda actividad que no fuera esencial; se pretende que dieciocho personas acudan a un Pleno, no sé si con perro bajo el brazo o paseando una barra de pan para eludir sanciones, Pleno de nula urgencia para la ciudadanía que sólo busca saciar las ansias de poder de Bildu, Geroa Bai y las de los friki-tránsfugas socialistas.

Si la autoridad del PSN-PSOE ha quedado absolutamente cuestionada con el tema de Estella, no esperemos que el Gobierno de Navarra ejerza la suya y dé orden tajante de hacer cumplir el Real Decreto aprobado por el incompetente Pedro Sánchez e impida la imprudente celebración de ese Pleno que sólo urgen a su celebración y justifican las partes interesadas: tránsfugas socialistas, el partido “útil” del PSOE; Bildu, y el solitario concejal de Geroa Bai. Y en manos de toda esa banda de impresentables va a quedar Estella en pleno “estado de alarma”. Tremendo.

Chon Latienda, comentarista