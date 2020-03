Actualizada 24/03/2020 a las 11:01

Con el WhatsApp y las redes hirviendo a convocatorias, tarde o temprano tenía que ocurrir. Salimos al balcón, esperamos unos pocos minutos hasta la hora convenida, las ocho post meridiem, y en cuanto oí los primeros aplausos desde el bloque de enfrente me arranqué con los míos. -¡Vivan nuestros gobernantes, guapos, muy bien lo están haciendo! -celebré.

-¿Qué haces, loco? Eso no toca ahora -me susurró la vecina de murete.

Que me había colado lo corroboró el del octavo uve doble: