08/03/2020 a las 06:00

Yo ya no sé si soy feminista amazónica, liberal, disidente, radical o factual. Feminista celulítica, en todo caso. Porque si hay que ponerle un adjetivo al feminismo, ese es el que mejor me define y el que peor llevo. Así me va, viviendo en la esquizofrenia permanente de intentar aceptarme tal y como soy mientras pincho en artículos que me dicen cómo alisar unos muslos con más cráteres que Lanzarote. El sistema, que me trastorna, me enajena y me perturba. Habrá que seguir luchando contra él para